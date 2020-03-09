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عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:00 ص
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جماهير الرجاء المغربي
جماهير الرجاء المغربي
حسن شحاتة
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كشف سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء البيضاوي المغربي، عن موقف الجماهير المغربية من حضور مباراة فريقه أمام الزمالك، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وقال "وهبي" في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون تايم سبورتس": "قرار الحضور الجماهيري للمباراة من عدمه في يد جهات سيادية، وما يتقرر سنوافق عليه بالطبع".

وتابع حديثه: "سنقوم بالترحيب بالزمالك في الدار البيضاء كما سيرحبوا بنا في القاهرة، وما نتمناه أن تكون المباراة على مستوى عالٍ وتشرف الكرة المصرية والمغربية".

وكانت المغرب قد أعلنت في وقت سابق، عن إقامة مباريات الدوري المغربي بدون جمهور، إضافة إلى المنافسات القارية لأنديته في دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية خوفا من تفشي فيروس كورونا، حيث أقيمت مباراة نهضة بركان المغربي والمصري البورسعيدي أمس الأحد، بدون حضور جماهيري.

والجدير بالذكر أن الرجاء والزمالك يلتقيان على الأراضي المغربية في أحد أيام 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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