رجاء الجداوي: خالتي تحية كاريوكا رفضت دخولي عالم التمثيل

قالت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي إنه لا يتخيل أحد أن خالتي الفنانة تحية كاريوكا رفضت دخولها المجال الفني حتى لا تمر بما حدث لها من شقاء، وكانت ضد ذلك تماما وكانت تريدها أن تتفرغ للتعليم فقط.





وأضافت في تصريحات صحفية: "دخولي التمثيل حدث بالصدفة عن طريق المخرج عبد العزيز جاد الذي رشحني لدور شقيقة الفنان أحمد رمزي في أحد الأفلام، وجسدت الدور رغم أنني لم أكن وقتها أتحدث العربية بشكل جيد، وكنت أتحدث وقتها الفرنسية والإيطالية والإنجليزية فقط"





ونفت من جانبها اتهامها بأن دورها في فيلم "دعاء الكروان" للراحلين فاتن حمامة وأحمد مظهر كان بواسطة من تحية كاريوكا، مؤكدة أن الراحلة لم تكن (واسطة) أبدا لها في أي عمل فني.



