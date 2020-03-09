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نائب محافظ الجيزة يتفقد مستشفى العياط المركزي

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:39 ص
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد المهندس إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مستشفى العياط المركزي، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، وكيفية الاستجابة لهم من جابب الأطباء والممرضين.

وعاين "الشهابي" أقسم العناية المركزة ومعامل التحاليل ووحدة الكلى وقسم حضانات الأطفال، وقسم الطوارئ للاطئمنان على انتظام العمل، كما استمع إلى شكاوي المواطنين والمرضى وتم توجيه كافة الرعاية الطبية اللازمة لهم.


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الكلمات المفتاحية

نائب محافظ الجيزة مستشفى العياط المركزي

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