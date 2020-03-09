مباريات الزمالك المقبلة في شهر مارس

استطاع فريق الزمالك الأول لكرة القدم أن يصعد إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب الترجي التونسي.

الزمالك حقق الفوز ذهابًا في القاهرة بثلاثية مقابل هدف، بينما خسر إيابًا في تونس بهدف دون رد.

ويستعد الزمالك لملاقاة الاتحاد السكندري في الثاني عشر من شهر مارس، بينما يواجه المصري يوم الخامس عشر.

فيما يواجه مصر المقاصة يوم التاسع عشر من شهر مارس، وفي الثاني والعشرين يختتم مبارياته في شهر مارس.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة.