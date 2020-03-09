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السعودية تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:45 ص
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بوابة الفجر
عبد الله الميهي
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أعلنت السعودية، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وذلك وفق قناة "العربية"، منذ قليل.

وأكدت، تعليق مؤقت لسفر المواطنين والمقيمين من وإلى 9 دول وهي إيطاليا وكوريا الجنوبية والعراق ولبنان وسوريا ومصر والكويت والإمارات والبحرين، بسبب انتشار فيروس كورونا، وفقا لوكالة "واس".

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، منذ قليل: "وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من ( الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية العراق ).

وتابع البيان: "وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال الـ14 يومًا السابقة لقدومه، كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة".
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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروسات السعودية

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