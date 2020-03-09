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في عيد ميلاد نسرين أمين..7 معلومات لا تعرفها عن حياتها

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:46 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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يحتفل الوسط الفني اليوم بميلاد الفنانة نسرين أمين، التي قدمت العديد من الأعمال الفنية بعد اكتشافها على يد المخرج "يسري نصر الله" واستطاعت بالفعل أن تكسب قلوب الملايين بفنها الراقي وأدائها المميز.

ويستعرض "الفجر الفني" بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياتها.

1 - ولدت في القاهرة يوم 4 مارس عام 1984م.

2 - قدمت عام 2009 أولى أفلامها "إحكي يا شهرزاد" مع الفنانة "منى زكي".

3 - شاركت في العديد من المسلسلات منها الشارع اللي ورانا، ألوان الطيف، ممنوع الإقتراب أو التصوير، من الجاني، سجن النسا، نكدب لو قولنا مبنحبش، بين السرايات، عائلة زيزو، لما كنا صغيرين.

4 - قدمت عدة أفلام منها حسن وبقلظ، سوق الجمعة، شكة دبوس، إحكي يا شهرزاد، عشان خارجين، شد أجزاء، حملة فريزر، رغدة متوحشة، ولاد رزق، زنقة ستات، يوم 13، صاحب المقام.

5 - انفصلت في 2017 عن زوجها بعد قصة حب طويلة.

6 - لم تفكر في أمر الزواج مرة أخرى بعد طلاقها.

7 - خرجت من كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

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