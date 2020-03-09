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مكافآت خاصة للاعبي الأهلي بعد تخطي عقبة صن داونز

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:18 ص
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الاهلي
الاهلي
محمد الدمتناوي
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قرر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأحمر، بعد تخطي عقبة صن داونز الجنوب إفريقي، والتأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل مع صن داونز بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع بين ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، وصعد للدور نصف النهائي بمجموع لقائي الذهاب والعودة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح المارد الأحمر.

وتحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، خلال تصريحات صحفية، قائلا:" سيتم صرف مكافأة إجادة للاعبي الفريق بعد الأداء الرائع أمام صن داونز".

وتابع:" لاعبي الأهلي قدموا عرضا جيدا أمام صن داونز، على أرضه ووسط جمهوره، وكانوا الأقرب للفوز، لولا عدم التوفيق الذي لازم بعض اللاعبين".

ويلتقي الأهلي مع فريق الوداد المغربي في الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

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