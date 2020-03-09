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اليوم.. الجيزة توقع بروتوكولا بـ15 مليون جنيه لبناء مدرسة لغات بالطالبية

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:43 ص
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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توقع محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، بروتوكولا مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لبناء وتجهيز مدرسة الرؤية الرسمية للغات بطاقة استعابية 28 فصل دراسي لكافة المراحل الدراسية.

ويهدف البروتوكول لتخفيف الكثافة الطلابية بحي الطالبية، حيث تفل إحدى الشركات الخاصة ببناء وتجهيز المدرسة، بتكلفة 15 مليون جنيه في إطار التعاون بين محافظة الجيزة ومؤسسات المجتمع المدني.
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الكلمات المفتاحية

مدرسة لغات بروتوكول الطالبية الجيزة

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