اليوم.. الجيزة توقع بروتوكولا بـ15 مليون جنيه لبناء مدرسة لغات بالطالبية

توقع محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، بروتوكولا مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لبناء وتجهيز مدرسة الرؤية الرسمية للغات بطاقة استعابية 28 فصل دراسي لكافة المراحل الدراسية.



