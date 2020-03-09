الصراع يشتد على ضم نجم ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية، أن أندية ألمانية وإنجليزية تتابع عن كثب، نجم فريق ريال مدريد المعار لبوروسيا دورتموند الألماني، أشرف حكيمي، لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لصحيفة تيليجراف البريطانية، فإن أندية تشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين، وبايرن ميونخ الألماني تسعى لضم اللاعب المغربي الدولي من ريال مدؤيد، عقب إنتهاء إعارته مع بوروسيا دورتموند، والتي تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وذهب حكيمي للإعارة مع دورتموند منذ موسمين، وأظهر مستويات رائعة هذا الموسم مع الفريق الألماني على صعيد بطولتي الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

وأفادت التقارير، أن اللاعب يميل للعودة لريال مدريد، لكن وجود الدولي داني كارفخال في ريال مدريد قد يقلل من فرص لعبه بشكل كبير، مما يفتح الباب نحو رحيله عن الفريق.

ويعد االفريق البافاري من أبرز المهتمين بخدمات حكيمي، حيث أشارت تقارير مقربة من الفريق البافاري، أن مسئولي النادي أبدوا إعجابهم الشديد بمستويات حكيمي مع بوروسيا دورتموند.

وقاد حكيمي فريقه بوروسيا دورتموند بالأمس، للفوز على مضيفه مونشنجلادباخ بهدفين مقابل هدف في الجولة 25 من البنودزليجا، حيث سجل حكيمي هدف الفوز بالمباراة.