قبل لقائهما المرتقب.. تاريخ مواجهات الإسماعيلي والجونة يرجح كفة الدراويش

يستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الاسماعيلي مساء اليوم الاثنين ضيفه الجونة في الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الاسماعيلي ضد الجونة

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الاسماعيلي ضد ضيفه الجونة في إفتتاحية مباريات الفريقين في الدور الثاني لمسابقة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين الموافق 9-3-2020 على ملعب الاسماعيلية معقل الدراويش ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة.

تاريخ مواجهات الاسماعيلي والجونة

التقى الاسماعيلي بالجونة في عشرة مناسبات منذ صعود الأخير للدوري الممتاز في موسم 2010 حيث حقق الدراويش الفوز في 5 جولات وهُزم في مباراتين وحسم التعادل نتيجة ثلاثة لقاءات.

حقق الجونة الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريق الساحلي ضد الاسماعيلي حيث تغلب على الدراويش برباعية مقابل هدف في موسم 2011 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ترتيب الاسماعيلي والجونة في الدوري المصري

يذكر أن فريق الاسماعيلي صاحب الأرض والضيافة في مباراة اليوم يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يحتل الجونة المركز الـ12 برصيد 19 نقطة مما يزيد من أهمية لقاء الليلة حيث يلعب السلم الموسيقي دور كبير في نتيجة المواجهة حيث أن فوز الجونة يعني القفز ثلاثة مراكز في المسابقة المحلية.