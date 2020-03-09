Advertisements
Advertisements
Advertisements

قبل لقائهما المرتقب.. تاريخ مواجهات الإسماعيلي والجونة يرجح كفة الدراويش

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:11 ص
Advertisements
الاسماعيلي ضد الجونة
الاسماعيلي ضد الجونة
علي خلاف
Advertisements

يستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الاسماعيلي مساء اليوم الاثنين ضيفه الجونة في الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الاسماعيلي ضد الجونة

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الاسماعيلي ضد ضيفه الجونة في إفتتاحية مباريات الفريقين في الدور الثاني لمسابقة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين الموافق 9-3-2020 على ملعب الاسماعيلية معقل الدراويش ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة.

تاريخ مواجهات الاسماعيلي والجونة

التقى الاسماعيلي بالجونة في عشرة مناسبات منذ صعود الأخير للدوري الممتاز في موسم 2010 حيث حقق الدراويش الفوز في 5 جولات وهُزم في مباراتين وحسم التعادل نتيجة ثلاثة لقاءات.

حقق الجونة الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريق الساحلي ضد الاسماعيلي حيث تغلب على الدراويش برباعية مقابل هدف في موسم 2011 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ترتيب الاسماعيلي والجونة في الدوري المصري

يذكر أن فريق الاسماعيلي صاحب الأرض والضيافة في مباراة اليوم يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يحتل الجونة المركز الـ12 برصيد 19 نقطة مما يزيد من أهمية لقاء الليلة حيث يلعب السلم الموسيقي دور كبير في نتيجة المواجهة حيث أن فوز الجونة يعني القفز ثلاثة مراكز في المسابقة المحلية.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

والجونه همام طارق مرتضى منصور كأس مصر خالد الغندور بيراميدز اهداف امس المنتخب العراقي العراق السعودية الزمالك اليوم الزمالك الدوري المصري الجونه الجونة الاهلي الاسماعيلي والجونه الاسماعيلي الاسماعيلى

أخبار تهمك

بشرى سارة من "الصحة" بشأن صاحب الحالة الأسوأ بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تعليق ناري من راموس بعد الهزيمة من ريال بيتيس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 18 ساعة

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

أخبار برشلونة اليوم| غضب لاعب البارسا ورحيل محتمل للنجم الكبير وأول صفقات سيتين الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي السابق يعلن عن أول صفقات الفريق الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 13 ساعة

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ 43 دقيقة

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب: كنت أعمى واليوم أبصرت.. خدعة كبرى

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل: زيدان يهاجم لاعبي الريال عقب الخسارة من بيتيس

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الخارجية يكشف تفاصيل مكالمة "ترامب" و "السيسي" على خليفة أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

كورة oair - مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم | بث مباشر الزمالك والجونة الآن

كورة لايف PLUS.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر يوتيوب ON TIME بدون تقطيع رابط ماتش Zamalek اونلاين

موعد مباراة بيراميدز والجونة اليوم في الدوري المصري| مشاهدة مباراة بيراميدز ضد الجونة بث مباشر ON SPORTS HD 1

غياب التعادل السلبي وعقدة عمرها 9 سنوات.. حقائق وأرقام من تاريخ مواجهات الزمالك والجونة

يلا شووت MATCH مشاهدة مباراة المصري والجونة بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش المصري قناة مفتوحة

رابط ON SPORT HD مشاهدة مباراة المصري والجونة بث مباشر كورة لايف مشاهدة مباراة المصري والجونة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:32 ص

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

10:41 م

بيان عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا

12:56 ص

بشرى سارة من "الصحة" بشأن صاحب الحالة الأسوأ بفيروس كورونا

01:48 ص

تعليق ناري من راموس بعد الهزيمة من ريال بيتيس

01:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status