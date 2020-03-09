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أمل بوشوشة: عرض "جميل وبثينة" بالسعودية خطوة مفصلية في مسيرتي الفنية

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:58 ص
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بوابة الفجر
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عبرت الفنانة أمل بوشوشة، عن سعادتها لمشاركتها في مسرحية "جميل بثينة" مع فرقة كركلا، مع فرقة كركلا والتي تم عرضها في المملكة العربية السعودية.

وأشارت خلال تصريحات صحفية، إلى أنها جسدت دور بثينة فرقصت وغنت ومثلت من خلال استعراض غنائي، وهي تعتبر هذا العمل كاملاً متكاملاً.

وأشات فتح المملكة العربية السعودية أبوابها أمام النشاطات الفنية الهادفة، مقدمة الشكر من جانبها لوزارة الثقافة السعودية على ما وصفته باللفتة الرائعة.


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