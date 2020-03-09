قبل ساعات من المباراة المرتقبة.. تعرف على تاريخ مواجهات ليستر سيتي ضد أستون فيلا

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين ليستر سيتي الإنجليزي وضيفه أستون فيلا، مساء اليوم الإثنين الموافق 9 مارس الجاري، علي ملعب كينج باور، في ختام منافسات الجولة التاسعة وعشرون من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات ليستر سيتي ضد أستون فيلا:-

التقى الفريقان في 86 مباراة، بمختلف المسابقات، فاز ليستر سيتي في 35 مواجهة، مقابل 27 خسارة، فيما تعادلا في 24 لقاء.

كما نجح ليستر سيتي من تحقيق فوزا ثمينا في آخر لقاء أمام أستون فيلا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم يوم 28 يناير الماضي، في إياب كأس رابطة الدوري الإنجليزي، وذلك بعد أن انتهت مباراة الذهاب بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وسجل أستون فيلا أكبر نتيجة له أمام ليستر سيتي بستة أهداف مقابل هدف، قبل أن يثأر فريق الثعالب بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليستر سيتي الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدى، المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، حصدهم من 28 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل في 5 مواجهات، فيما تلقى الهزيمة في 8 لقاءات، فيما يتواجد أستون فيلا في المركز التاسع عشر برصيد 25 نقطة.