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وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهيرالأهلي والزمالك

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:37 ص
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وزير الرياضة اشرف صبحي
وزير الرياضة اشرف صبحي
هيثم موسى
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كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن موقف ستاد القاهرة مباريتي  الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال صبحي خلال تصريحات إعلامية، إن الوزارة تتفاوض حاليًا مع الشركة الإنجليزية المسؤولة عن صيانة استاد القاهرة لتأجيل زراعة البذور الصيفية، مشيرا  إلى أن التفاوض جاء من أجل إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة.

وتمنى وزير الرياضة أن يكون نهائي دوري أبطال أفريقيا مصري خالص، مشددا على أنه يعلم  ما يمثله استاد القاهرة الدولي من قوة للأندية المحلية في منافساتها القارية.

وأضاف: "أبشركم بإقامة مباراتي الأهلي والزمالك ضد الوداد والرجاء في استاد القاهرة، نعمل حاليًا على تأجيل الصيانة التي سيخضع لها الملعب من أجل تحقيق ذلك".

واختتم: "خلال هذا الأسبوع سنتوصل لاتفاق مع الشركة وأجد منهم تجاوب رائع تجاه التأجيل، وبعد أيام قليلة ستتضح الصورة كاملة".

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