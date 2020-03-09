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تعرف على موعد حفل المنشد على الهلباوي بدار أوبرا الإسكندرية

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:19 ص
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بوابة الفجر
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يحيى المنشد على الهلباوي، حفلًا جديدًا علىبدار أوبرا الإسكندرية، الأربعاء الموافق 25 مارس الحالي.

ومن المقرر أن يقام الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً،  على مسرح سيد درويش.

ومن المترتقب أن يقدم الهلباوى مجموعة من الأغاني والأناشيد من بينها: "أيا من بالوفا، مرسال لحبيبتى، عارف، أنا المصرى، قل لمن، قل للميحة".

ويقدم كذلك: "أنا سميتك الجنة،  يفهم عنى ما اقول، مولاى، السلام عليك، أبعت لى جواب، وحياتك يا حبيبى".



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