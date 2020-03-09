رئيس مكافحة التدخين يحذر: الشيشة تنقل فيروس كورونا

قال الدكتور عصام مغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين، إن الشيشة ساهمت في أوقات سابقة في انتشار العديد من الأمراض؛ مثل التهاب الكبد الوبائي والسل.





وحذر "مغازي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، من الشيشة المتداولة في المقاهي، مؤكدًا أنها ناقل رئيسي لفيروس كورونا، متابعًا: "الشيشة في المقاهي ناقل رئيسي لفيروس كورونا حتى لو تم تغيير المبسم".





ولفت رئيس جمعية مكافحة التدخين، إلى أن الكويت منعت الشيشة للحد من فيروس كورونا، مطالبًا الجهات المسئولة بمنعها.



