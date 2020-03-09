Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس مكافحة التدخين يحذر: الشيشة تنقل فيروس كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:30 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور عصام مغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين، إن الشيشة ساهمت في أوقات سابقة في انتشار العديد من الأمراض؛ مثل التهاب الكبد الوبائي والسل.

وحذر "مغازي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، من الشيشة المتداولة في المقاهي، مؤكدًا أنها ناقل رئيسي لفيروس كورونا، متابعًا: "الشيشة في المقاهي ناقل رئيسي لفيروس كورونا حتى لو تم تغيير المبسم".

ولفت رئيس جمعية مكافحة التدخين، إلى أن الكويت منعت الشيشة للحد من فيروس كورونا، مطالبًا الجهات المسئولة بمنعها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا خطورة الشيشة الشيشة

أخبار تهمك

بشرى سارة من "الصحة" بشأن صاحب الحالة الأسوأ بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ ساعة و نصف

تعليق ناري من راموس بعد الهزيمة من ريال بيتيس

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل..أحمد بلال يهاجم نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ 36 دقيقة

عاجل.. رد قوي من لجنة الحكام السعودية على بيان النصر

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بعد خسارة بيتيس..كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الخارجية يكشف تفاصيل مكالمة "ترامب" و "السيسي" على خليفة أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 17 ساعة

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

كل ما تود معرفته عن اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي

عميد معهد القلب: خطر الشيشة على صحة الإنسان أكثر من السجائر

استشاري جهاز هضمي يحذر من نقص تطعيم "فيروس بي" (فيديو)

أستاذ وبائيات يكشف خطورة "الشيشة" في نقل عدوى كورونا

أطباء يوضحون خطر "الشيشة في نقل "كورونا".. ويطالبون بحظرها

بريطانيا تسجل ثاني حالة وفاة بفيروس "كورونا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:14 ص

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

07:00 ص

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

07:17 ص

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

03:32 ص

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

10:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status