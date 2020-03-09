حقيقة مفاوضات الأهلي مع حمدي النقاز

تحدث مصدر داخل النادي الأهلي عن حقيقة مفاوضات الأحمر مع الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك الهارب بشأن انضمام الاخير لصفوف الفريق في الصيف المقبل.

مفاوضات الأهلي مع حمدي النقاز

وكان الدولي التونسي حمدي النقاز قد غازل الأهلي في تصريحات تليفزيونية، حيث أبدى ترحيبه بالانتقال للمارد الأحمر فى حالة التفاوض معه.

وقال مصدر فى جهاز الكرة بالأهلي في تصريحات صحفية: "لم ندخل فى مفاوضات من قريب أو بعيد مع النقاز، وما تردد بشأن ذلك غير صحيح".

وأضاف المصدر: "لا نبحث عن تدعيم مركز الظهير الأيمن بالوقت الحالى"

واختتم المصدر تصريحاته: "ولدينا ثقة فى إمكانيات الثنائى أحمد فتحى ومحمد هانى".

هروب حمدي النقاز من الزمالك

وكان الاعب التونسي حمدي النقاز قد فسخ تعاقده مع نادي الزمالك عقب مباراة تي بي مازيمبي الكونغولي في إفتتاحية دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب خلافات على المستحقات المالية الظهير الأيمن.