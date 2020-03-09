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أحمد بلال يوجه انتقاد لاذع لموهبة الزمالك

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:53 ص
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بلال
بلال
هيثم موسى
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يرى أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق،  أن هناك لاعبين في الدوري المصري يصفهم البعض بالنجومية، وهم بحاجه للتطوير والعمل على أنفسهم كثيرا لمواكبة الكرة الحديثة، خاصة في قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ووجدد بلال انتقاده اللاذع لموهبة الزمالك المهاجم الشاب مصطفى محمد، من خلال تحليله لأدآء اللاعب مع القلعة البيضاء.

وقال بلال خلال تصريحات إعلامية  أن رأيه لم يتغير كثيرا في مصطفى محمد  حتى الوقت الحالي، بالرغم من وصف البعض له بمهاجم مصر الأول، هو لاعب جيد ويمتلك إمكانيات كبيرة،  ولكن ما زال يحتاج تطوير مستواه"

وأضاف:"هناك مهاجمون يؤدون بشكل جيد ولكن لا يوجد مهاجم مثل أحمد بلال".

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