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تعرف على عدد مشاهدات مهرجان "كرهت أمثالكم" لحمو بيكا وعمر كمال بعد نجاحه (فيديو)

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:45 ص
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بوابة الفجر
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حقق مهرجان "كرهت أمثالكم"، لعمر كمال وحمو بيكا ونور التوت وعلي قدوره عدد مشاهدات ضخم، كما احتل المركز الثالث بقائمة تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتخطت مشاهدات الأغنية حتى الآن أكثر من 955,096 مشاهدة منذ طرحها في 5 مارس الجاري.

كلمات المهرجان
بطلت اصون واخلص بطلت اصفلكو مفكوش واحد مخلص وكرهت امثالكو، انا جيت على نفسي ومجتش انا عليكي انتو سبب يأسي الله يجازيكو.


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