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مان يونايتد ضد مان سيتي.. تعليق غريب من سولشير بعد الفوز بالديربي

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:34 ص
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مان يونايتد ضد مان سيتي.
مان يونايتد ضد مان سيتي.
علي ماهر حلمي
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حقق نادي مانسشتر يونايتد فوزا هاما بنتيجة هدفين مقابل لاشئ أمام نظيره نادي مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.

تعرف علي ما قاله سولشير بعد مباراة مان يونايتد ضد مان سيتي بالبريميرليج:

قال سولشير:"النتيجة دائمًا هي الأهم، وأنا سعيد للغاية بهذا الفوز وبالنقاط الثلاث لقد لعبنا بالطريقة التي ينبغي لأي فريق اعتمادها أمام مان السيتي، وكان علينا أن ندافع بشكل جيد. ربما لم تكن الثلث ساعة الأولى هي الأفضل لنا، ولكننا بادرنا بالهجوم بعد ذلك وسنحت لنا بعض الفرص الخطيرة،نحن محظوظون بهذه المجموعة من اللاعبين. إنهم يقومون بعمل كبير دائمًا ولديهم رغبة كبيرة في تحقيق الفوز، وأعتقد أن هذا يثير إعجاب الجماهير أيضًا. لقد كانت الأجواء رائعة في الملعب، وكم كان من الرائع رؤية سعادة الجماهير البالغة بالفوز بعد المباراة، وكذلك رؤية السير أليكس فيرجسون وهو سعيد وفخور بما حققه الفريق بالديربي".

وأضاف المدرب النرويجي بعد مباراة مان يونايتد ضد مان سيتي:"في بعض الأوقات، قمنا بالضغط عن طريق الظهيرين والثلاثي الهجومي، وهذا تسبب في ارتكابهم لبعض الأخطاء، ونحن سعداء بالنتيجة. بخصوص الهدف، فنحن نتدرب على بعض الجمل في الكرات الثابتة، ولقد رأيت برونو وأنتوني يقومان بالأمر نفسه من قبل. لدي ثقة كبيرة في تحسن اللاعبين وتحسن أدائنا كفريق. لقد سنحت لنا فرصًا عديدة لزيادة حصتنا من الأهداف، ولكني متأكد من تحسن إنهاء اللاعبين للكرة في المستقبل، ومن الجيد أننا نمتلك لاعبين يستمعون جيدًا للنصائح التي نقدمها لهم أعتقد أن أداء الفريق يتحسن باستمرار، والآن ينقصنا لاعبين أو ثلاثة وبعض الخبرة لنعود للمنافسة على اللقب من جديد. لن نتحدث عن هذا الأمر الآن، ولكن ما يمكننا التحدث عنه هو حصدنا للنقاط وتسلقنا لجدول الترتيب بهدف اللحاق بليستر وتشيلسي".

واختتم مدرب مانسشتر يونايتد تصريحاته بعد مباراة مان يونايتد ضد مان سيتي قائلا:" لا يمكنني القول أنني تفوقت على بيب جوارديولا ثلاث مرات، فاللاعبين هم من قاموا بذلك، ولكني أثق في قدرتي على تطوير هذا الفريق إلى أقصى حد ممكن إنه فوز مهم للغاية في الطريق نحو اللحاق بتشيلسي وليستر. ليس هناك مجال لفقد النقاط كما حدث أمام إيفرتون الأسبوع الماضي عندما كان الفوز بين أيدينا".

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