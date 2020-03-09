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ليستر سيتي ضد أستون فيلا.. ماذا يفعل تريزجيه في مواجهة أندية المربع الذهبي

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:27 ص
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بلال
بلال
علي ماهر حلمي
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يستضيف اليوم الاثنين نادي ليستر سيتي ضد أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر.

تعرف علي موعد مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا بالبريميرليج والقنوات الناقلة:

يواجه اليوم الاثنين نادي ليستر سيتي نظيره أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكه المكرمة والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثامنة بالتوقيت العالمي جرينتش وتذاع المباراة بين الفريقين علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ماذا يفعل تريزجيه امام أندية المربع الذهبي قبل مواجهة ليستر سيتي ضد أستون فيلا:

تألق لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه هذا الموسم مع فريقه استون فيلا أمام أندية المربع الذهبي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " حيث استطاع تسجيل هدفا في مباراة فريقه أمام نظيره نادي ليفربول بالبطولة الإنجليزية وسجل لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه هدفا بمباراة فريقه أمام نظيره نادي تشيلسي بينما شارك في هزيمة استون فيلا أمام مانسشتر سيتي ذهابا و إيابا بالبطولة الإنجليزية.

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