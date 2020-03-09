رغم نفيه نبأ انفصالهما.. أحمد إبراهيم يلغي متابعة حساب أنغام الشخصي بإنستجرام





ألغى الموزع أحمد إبراهيم، متابعة الحساب الشخصي للنجمة أنغام عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام" رغم نفيه نبأ انفصالهما.



تصرف أحمد إبراهيم، جعل البعض يتوقع بأن هناك خلافًا بينه وبين أنغام، خصوصًا أنها أيضا قامت بالغاء متابعته بعدما قام بنشر رسالة لزوجتة الأولى ياسمين عيسي، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي.



كان أحمد إبراهيم، كتب في رسالته لزوجتة الأولى "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول مراتي وام ولادي".







