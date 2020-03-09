Advertisements
Advertisements
Advertisements

رغم نفيه نبأ انفصالهما.. أحمد إبراهيم يلغي متابعة حساب أنغام الشخصي بإنستجرام

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:26 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements

ألغى الموزع أحمد إبراهيم، متابعة الحساب الشخصي للنجمة أنغام عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام" رغم نفيه نبأ انفصالهما.

تصرف أحمد إبراهيم، جعل البعض يتوقع بأن هناك خلافًا بينه وبين أنغام، خصوصًا أنها أيضا قامت بالغاء متابعته بعدما قام بنشر رسالة لزوجتة الأولى ياسمين عيسي، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي.

كان أحمد إبراهيم، كتب في رسالته لزوجتة الأولى "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول مراتي وام ولادي".


Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب: كنت أعمى واليوم أبصرت.. خدعة كبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل: زيدان يهاجم لاعبي الريال عقب الخسارة من بيتيس

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار برشلونة اليوم| غضب لاعب البارسا ورحيل محتمل للنجم الكبير وأول صفقات سيتين الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من راموس بعد الهزيمة من ريال بيتيس

منذ ساعتين و 50 دقيقة

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

منذ حوالي 12 ساعة

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الخارجية يكشف تفاصيل مكالمة "ترامب" و "السيسي" على خليفة أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مذيع كويتي يصفع صفاء الهاشم بسبب تطاولها على مصر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي السابق يعلن عن أول صفقات الفريق الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة من "الصحة" بشأن صاحب الحالة الأسوأ بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 18 ساعة

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:41 م

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

بيان عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا

12:56 ص

بشرى سارة من "الصحة" بشأن صاحب الحالة الأسوأ بفيروس كورونا

01:48 ص

تعليق ناري من راموس بعد الهزيمة من ريال بيتيس

01:11 ص

عاجل: زيدان يهاجم لاعبي الريال عقب الخسارة من بيتيس

12:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status