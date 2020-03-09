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سر إستبعاد محمد الننى من قائمة منتخب مصر لمواجهة توجو

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:01 ص
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النني
النني
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قرر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر إستبعاد محمد النني لاعب بشكتاش التركي خلال مباراتى توجو يومي 26 و29 مارس المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وضم البدري كل من محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى وأحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزى وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني.

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر استبعد محمد النني، المحترف في صفوف باكشتاش، من القائمة لمبارتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا "الكاميرون 2021.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "النني تواصل مع محمد بركات وقاله لو النني مش بيلعب أساسي وهيجلس على الدكة مضمهوش أفضل"

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