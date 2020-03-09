السيناتور تيد كروز يخضع للعزل بسبب "كورونا"

أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن السيناتور تيد كروز يخضع للعزل بعد مصافحته شخصًا أثبتت الفحوص إصابته بكورونا.

وسجلت الولايات المتحدة، أعلى معدل وفيات في العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بناءً على نسبة الوفيات المؤكدة إلى الحالات المبلغ عنها، حيث توفي 5.4٪ من المرضى.



