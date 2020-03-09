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السيناتور تيد كروز يخضع للعزل بسبب "كورونا"

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:04 ص
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تيد كروز
تيد كروز
عبد الله الميهي
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أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن السيناتور تيد كروز يخضع للعزل بعد مصافحته شخصًا أثبتت الفحوص إصابته بكورونا.

وسجلت الولايات المتحدة، أعلى معدل وفيات في العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بناءً على نسبة الوفيات المؤكدة إلى الحالات المبلغ عنها، حيث توفي 5.4٪ من المرضى.  

والأعداد الكبيرة للضحايا تأتي وفق النسبة والتناسب، فمن خلال مقارنة عدد الضحايا مع حالات الإصابة المؤكدة المبلغ عنها، يكون الرقم في أمريكا الأكبر.
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الكلمات المفتاحية

كوفيد-19 كورونا تيد كروز

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