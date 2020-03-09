نقابة محامي المحلة تعلن عن استخراج بطاقات التصويت لأعضائها

أعلنت نقابة محامي المحلة الكبرى، عن الانتهاء من استخراج بطاقات الاقتراع لمستحقي التصويت في انتخابات نقابة المحامين، التي ستنعقد في 15 مارس الجاري.





وأهابت النقابة الفرعية، بمحاميها بضرورة التوجه إلى مقرها الفرعي بالمحلة الكبرى والمراكز التابعة لها كـ "زفتى، قطور، سمنود"، وذلك للحصول على بطاقة التصويت.



