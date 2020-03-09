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لامبارد يقلب شريط المواجع على أنشيلوتي ..الهزيمة المرة كلمة السر

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:26 ص
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لامبارد
لامبارد
علي خلاف
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اكتسح فريق تشيلسي بقيادة المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد نظيره إيفرتون برباعية نظيفة، ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فوز تشيلسي أمام إيفرتون

وقدم تشيلسي، خلال لقاء إيفرتون ، أداء مميزا لم يستطع فريق كارلو أنشيلوتي، الذي سبق أن أشرف على تدريب فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الحالي مجاراة البلوز الذين حسموا المواجهة برباعية ثقيلة.

تصريحات لامبارد

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصاءات "أوبتا"، فإن هذه أقسى خسارة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مسابقات الدوري عبر مسيرته التدريبية، بالاشتراك مع خسارة أخرى كانت أمام أتلتيكو مدريد، عندما كان مدربا لريال مدريد في فبراير 2015.

فرص مشاركات إيفرتون في المسابقات الأوروبية

بهذه الخسارة الثقيلة تقلصت آمال فريق إيفرتون بقيادة المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي في التأهل إلى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، بعدما تجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر.

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