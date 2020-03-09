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تقييم لاعبي ميلان وجنوى بعد لقاء الجولة 26 من الدوري الإيطالي

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:22 ص
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ميلان وجنوى
ميلان وجنوى
عبد القادر عرابي
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سقط فريق ميلان على ملعبه ووسط ميدانه بملعب سان سيرو، أمام ضيفه جنوى بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما لحساب الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

سجل هدفي جنوى، النجم المقدوني المخضرو جوران بانديف في الدقيقة 7 وفرانشيسكو كاساتا في الدقيقة 41، فيما سجل هدف الميلان الوحيد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 77.

وتوقف رصيد ميلان عند النقطة 36 وظل في المركز السابع، بينما إرتفع رصيد جنوى للنقطة 25 وتقدم للمركز السابع عشر.

تقييم لاعبي ميلان وجنوى

وحصل نجمى جنوى، أنتونيو سانابريا ودافيديبيراتشي على أعل تقييم في المباراة بين لاعبي الفريقين وفقاً لموقع "هو سكورد"، حيث حصلا على تقييم 7.8.

وحصل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش على أعلى تقييم بين لاعبي نيلان، حيث حصل على تقييم 7.4، وفيما يلي التقييم الكامل لجميع لاعبي الفريقين الذين شاركوا في المباراة.

ميلان

1- أسمير بيجوفيتش (5.7)

2- تيو هيرنانديز (6.5)

3- أليسيو رومانيولي (6.1)

4- ماتيو جابيا (7.1)

5- أندريا كونتي (7.3)

6- فرانك كيسي (6.8)

7- إسماعيل بن ناصر (7)

8- أنتي ريبيتش (6.3)

9- هاكان تشانهانوجلو (6.4)

10- سامو كاستييخو (6.9)

11- زلاتان إبراهيموفيتش (7.4)

12- دافيدي كالابريا (6.3)

13- جياكومو بونافينتورا (6.7)

14- رافائيل لياو (6)

تقييم لاعبي جنوى

1- ماتيا بيرين (6.5)

2- كريستيان روميرو (6.8)

3- أداما سوماورو (7.1)

4- أندريا ماسيليو (7.3)

5- فالون بيهرامي (7)

6- فرانشيسكو كاساتا (7.5)

7- دافيدي بيراتشي (7.8)

8- لاسا شوني (7.2)

9- دومنيكو كريشيتو (7.1)

10- أنتونيو سانابريا (7.8)

11- جوران بانديف (7.1)

12- أندريا بينامونتي (6)

13- فيليبي ياجيليو (5.9)

14- ستيفانو ستورارو (6.2).

 

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