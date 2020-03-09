تجهيزات مدفن الأنبا صرابامون من داخل دير الأنبا بيشوي ( صور)

يستعد دير الأنبا بيشوي العامر بوادي النطرون، غدًا الثلاثاء، لإقامة صلاة الجنازة علي جثمان الأنبا صرابامون، رئيس الدير.



ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة الجنازة، بمشاركة لفيف من الاباء المطارنة والاساقفة أعضاء المجمع المقدس، في الدير ذاته.



وقرر الدير إقتصار حضور صلاة الجنازة علي الاباء مجمع الرهبان والكهنة، ومنع التجمعات والوفود.



ومكان المدفن الذي يُدفن فيه رئيس الدير الراحل، يقع بجوار مدفن قداسة البابا الراحل شنودة الثالث بدير الأنبا بيشوي، وذلك بناء علي رغبة الأسقف الراحل.



وكان الدير قد أعلن فجر امس الاحد، رحيل الأنبا صرابامون، رئيس الدير، عقب تعرضه لأزمة صحية الأيام الماضية نُقل على إثرها للمستشفى السلام بالمهندسين لتلقي العلاج.





ولد الراحل صرابامون في الحادي والعشرون من شهر فبراير عام 1937 بميلاد عازر قليد بسطاورس، وترهب في دير السريان العامر في ٨ 12 ١٩٥٩م.





ورسم قسًّا في ٢٤ 2 ١٩٦٣م ثم رقي قمصًا في 25 7 ١٩٦٧م.





ورسم أسقفًا عامًا بيد مثلث الرحمات المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في 17 6 ١٩٧٣م، ثم أسقفًا ورئيسً لدير الأنبا بيشوى في ٢٨ مايو ١٩٧٧م.