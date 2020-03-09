تعليق صادم من رانيا يوسف على فستانها العاري في مهرجان الأقصر









وأكدت في تعليق صادم لها، أنها لا ترى في الفستان أي شيء يدعو للجدل، مؤكدة أنه جميل ولائق على جسمها ولا يظهر أي عيوب بها.



وأضافت: "عندما أقوم بالخضوع لجلسه تصوير لا أهتم إطلاقا بالتريند وبتصور بس صور حلوة وبهتم إني أظهر بشكل جيد أنا والجروب اللي معايا وبعدها بكون ترند".





كشفت الفنانة رانيا يوسف، إنها لا تهتم إطلاقًا بتريند السوشيال ميديا ولا يفرق معها سوى أن تظهر بشكل جمالي راقي ومختلف وجذاب.وقالت رانيا يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، إنها تفاجأت بتصدرها التريند بسبب فستانها المثير التي ظهرت به خلال مهرجان الأقصر.