مهرجان "عود البطل" يهبط من صدارة Trending يوتيوب

هبط مهرجان "عود البطل" لحسن شاكوش وعمر كمال، من صدارة Trending يوتيوب بعد تحقيقه مشاهدات مرتفعة في غضون ساعات قليلة منذ حذف إدارة يوتيوب للمهرجان وإعادته من جديد.





"عود البطل" تجاوزت حتى الآن أكثر من16 مليون مشاهدة منذ طرحه في 4 مارس الجاري.





وفي المقابل حققت أغنية محمد رمضان الجديدة فقط 5 ملايين مشاهدة من طرحها في كما تراجع ترتيبها في قائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب إلى مراكز متأخرة.





كلمات الأغنية

شفتك قمر طالع.. وأحمر خدود فاقع





عود البنات عالى.. شقلب لى انا حالى





يرخص ليك الغالى.. يالى سحرتنى





عود البطل ملفوف.. وأنا لسه ياما هشوف





جايلك وانا مش مكسوف.. ما انتى عجتبنى





واخدانى على الهادي.. وجمالها مش عادى





لما بتيجى قصادي بموت 200 مرة





محبش غير هيا.. وعايزها تعيش ليا





يا شاغلة أفكاري.. حسى بأجدارى





يا أحلى بنات جاري.. يا فراولة الحتة





عاوزك يا بنبونتي.. يا صاحبتي وبنتي





علشان اشوفك انتى.. بعمل مليون خطة





الضحكة دى حكاية.. سكر في كوباية.





وحازت الأغنية فور طرحها على إعجاب الجمهور الذي بادر بتسجيل الإعجابات والتعليقات الإيجابية.



