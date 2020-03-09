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رئيس "مكافحة التدخين": الشيشة ناقل رئيسي لفيروس كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:24 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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حذر الدكتور عصام مغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين، من الشيشة المتداولة في المقاهي، مؤكدًا أنها ناقل رئيسي لفيروس كورونا.

وتابع "مغازي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث": "الشيشة في المقاهي ناقل رئيسي لفيروس كورونا حتى لو تم تغيير المبسم.

ولفت رئيس جمعية مكافحة التدخين، إلى أن الشيشة ساهمت في أوقات سابقة في انتشار العديد من الأمراض، لافتًا إلى أن الكويت منعت الشيشة للحد من فيروس كورونا، مطالبًا الجهات المسئولة بمنعها.
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الكلمات المفتاحية

منع الشيشة مكافحة التدخين كورونا

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