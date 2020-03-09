رئيس "مكافحة التدخين": الشيشة ناقل رئيسي لفيروس كورونا

حذر الدكتور عصام مغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين، من الشيشة المتداولة في المقاهي، مؤكدًا أنها ناقل رئيسي لفيروس كورونا.





وتابع "مغازي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث": "الشيشة في المقاهي ناقل رئيسي لفيروس كورونا حتى لو تم تغيير المبسم.



