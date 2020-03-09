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بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة
الإثنين 09/مارس/2020 - 03:32 ص
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أمنية فوزي
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علق المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على المطالبة بمنع الشيشة في المقاهي، ومنع إقامة الموالد في الفترة المقبلة؛ بسبب فيروس كورونا.
وأوضح "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن مجلس الوزراء درس توقيتات الموالد التي تشهدها مصر في الفترة الحالية، وما ينتج عنها من تجمعات جماهرية في الاجتماع الأخير، لافتا إلى أنه سيكون هناك قرار بشأنها خلال ساعات في ضوء تقارير وزارة الصحة.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه يتم دراسة منع الشيشة في المقاهي من قبل وزارة الصحة، مؤكدًا أنه في حال صدور توصية طبية بماخطرها سيتخذ مايلزم.
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