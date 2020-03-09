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بعد خسارة ريال مدريد.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:01 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
علي خلاف
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تلقى الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني خسارة مخيبه للآمال أمام مضيفه ريال بيتيس في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

خسارة ريال مدريد مدريد

بهذه الخسارة تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 56 مانحا فرصة الصدارة للغريم التقليدي برشلونة الذي فاز في الجولة السابعة والعشرين على ريال سوسيداد بهدف نظيف، ليفشل رفاق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في استغلال فوزهم بالكلاسيكو بثنائية.

ترتيب الدوري الاسباني بعد خسارة ريال مدريد

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي ترتيب جدول مسابقة الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد أمام ريال بيتيس في الجولة السابعة والعشرين من الليجا الإسبانية وفيما يلي الترتيب:-

- برشلونة 58 نقطة

2- ريال مدريد 56 نقطة

3- إشبيلية 47 نقطة

4- خيتافي 46 نقطة

5- أتليتكو مدريد 45 نقطة

6- ريال سوسيداد 43 نقطة

7- فالنسيا 42 نقطة

8- فياريال 38 نقطة

9- غرناطة 38 نقطة

10- أتليتكو بلباو 37 نقطة

11- اتلتيك بيلباو 31 نقطة

12- اوساسونا 34 نقطة

13- ليفانتي 33 نقطة

14- ديبورتيفو الافيش 32 نقطة

15- بلد الوليد 29 نقطة

16- إيبار 27 نقطة

17- سلتا فيجو 26 نقطة

18- ريال مايوركا 25 نقطة

19- ليجانيس 23 نقطة

20- إسبانيول 20 نقطة.

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