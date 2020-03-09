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بعد أنباء انفصالها.. أنغام تتصدر تريند جوجل

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:04 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدرت الفنانة أنغام، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد انتشار اخبار عن انفصالها من زوجها الموزع أحمد إبراهيم، عبر السوشيال ميديا.

وخرج أحمد إبراهيم، عن صمتة ونفى كل تم تداوله عن انفصاله، من خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال خلاله: "الأساتذة الصحفيين اللي بيحاولوا يتواصلوا معايا.. آسف لعدم الرد.. أحب أوضح.. أنا انفصلت عن أم أولادى في أبريل 2019 احترامًا لرغبتها ثم رجعتها غيابي لذمتي من مايو 2019 حفاظًا على استقرار أولادي.. ومستحيل استغنى عنهم مهما تعرضت لضغط حتى لو كلفني الأمر البعد.

وأضاف "حتى لو اتخلعت من أي طرف يخيرني بينه وبين أولادي.. هختار راحة أولادي مع حبي الكبير للطرف الغالي ده اللي ما زال هو الآخر "على ذمتي" .. وأقسم بالله لم يحدث أي انفصال "حتى الآن".. لكن محدش عارف بكرة جايب إيه.. المهم راحة ولادي قبلي شخصيا.. كل ده يا جماعة عشان بوست تحية لأم أولادي نزلته في يوم المرأة العالمي."

كان نشر أحمد إبراهيم، زوج أنغام منشور يوجه من خلاله رسالة لزوجته الأولى، متجاهلًا أنغام، مما جعل البعض يتوقع بإن تم الانفصال بينهم.


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