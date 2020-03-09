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سيامة 6 كهنة جُدد لإيبارشية أطفيح

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:12 ص
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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ترأس الأنبا زوسيما، أسقف أطفيح وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، صباح أمس الأحد، القداس الإلهي، بكرمة دير الرسل بأطفيح.

جاء ذلك بحضور مجمع كهنة الإيبارشية، وخلاله تمم نيافته طقس سيامة ٦ كهنة جدد للخدمة بالإيبارشية، بحضور شعب غفير من كنائس الإيبارشية، وهم:
دياكون ماريو فرج مسعود باسم القس يعقوب،
دياكون منصور شحاتة باسم القس كيرلس،
دياكون عياد رضا باسم القس صموئيل،
دياكون زكريا رأفت باسم القس رويس،
دياكون مينا فوزي باسم القس إستفانوس،
دياكون ياسر سعيد باسم القس ميخائيل.

ومن المُقرر أن يقضي الكهنة الجُدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة بدير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر.
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الكلمات المفتاحية

ايبارشية اطفيح

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