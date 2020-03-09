"عايز يطير ومدمن هيروين".. مفاجآت حول انتحار شاب من أعلى هرم خفرع

تفاصيل عدة كشفتها التحقيقات حول انتحار شاب عن طريق إلقاء نفسه من أعلى هرم خفرع، إذ تبين أنه تسلق الهرم 9 مساءً، قبل انتحاره الساعة 7 صباحا أمس الأحد.

وأوضحت التحقيقات، أن الشاب المنتحر كان يتعاطى الهيروين المخدر على مدار الـ10 سنوات السابقة، وسبق إيداعه داخل مصحة لعلاج الإدمان عدة مرات، لكنه كان يتعاطي الهيروين المخدر فور خروجه من المصحة.

وبينت، أنه منذ حوالي شهر كان يتعاطى الاستروكس المخدر، ويوم السبت دخل إلى المنطقة الأثرية "كزائر"، وتسلق الهرم، حتى وصلت الساعة 9 مساءً، وكان يحاول السقوط " عايز يطير"، وعند طلوع النهار، ألقى بنفسه من أعلى الهرم، حوالي الساعة 7 صباحا.





وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، أن الشاب المنتحر عن طريق إلقاء نفسه من أعلى هرم خفرع، يدعى "مؤمن. أ. ج. ا"، 33 سنة، مقيم بالجيزة، غير متزوج، وبدون عمل، وكان يعاني من مرض نفسي.





كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود إشارة من العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، بانتحار شاب إثر سقوطه من فوق هرم خفرع.





وتوصلت تحريات العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم إلى أن الشاب مصري الجنسية، وتسلق هرم خفرع، ثم ألقى بنفسه من أعلاه، ليسقط جثة هامدة.



