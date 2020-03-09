موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد الخسارة أمام ريال بيتيس وفقدان صدارة الدوري

يستضيف نادي ريال مدريد علي ارضه ووسط جماهيره نظيره نادي ايبار يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز علي ملعب سانتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي ريال مدريد أمام نظيره نادي ايبار يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز علي ملعب سانتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكه المكرمة والثانية عشر صباحا التوقيت العالمي جرينتش.

وتذاع المباراة بين نادي ريال مدريد أمام نظيره نادي ايبار يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز علي ملعب سانتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد علي قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعلق المعلق المصري الشهير علي محمد علي.

يذكر أن نادي ريال مدريد قد خسر أمام نظيره ريال بيتيس بنتيجة هدفين مقابل هدف وبهذه النتيجة فقد نادي ريال مدريد صدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد مرور 29 جولة من عمر البطولة لحساب نظيره نادي برشلونة.