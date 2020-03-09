جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية والمكملات ومستحضرات التجميل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف غانم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية عمليات والتزام والإدارة العامة للتحليل والاستهداف من ضبط محاولة تهريب لكمية كبيرة من الأدوية البشرية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





فبناء على معلومات سرية مشتركة من إدارة الفحص بالأشعة وإدارة الصادر وإدارة التحليل والاستهداف وادارة مكافحة التهرب الجمركي وإدارة الصادر بجمرك سفاجا مفادها محاولة شركة م. ل. ا التلاعب في مشمول طلب الإرسال رقم 7 لسنة 2020 والوارد ترانزيت من إحدى المناطق الحرة العامة ومشمولة عبارة عن 20 بالتة أدوية بشرية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل مصدرة للإمارات عن طريق سفاجا.





وعند وصول البراد المحمل عليه مشمول طلب الإرسال تم العرض على جهاز الفحص بأشعة إكس راي بمعرفة جودة أحمد مأمور الفحص فأفاد بوجود كثافات مختلفة.





وتم تشكيل لجنة جمركية من سلامة أبو الحسن مأمور الحركة ومحمود صلاح الدين رئيس قسم الحركة وعماد أبو الفضل مكافحة التهرب الجمركي ومحمد عامر مأمور التعريفة وعادل موسى مدير التعريفة وأحمد مغاوري بالأمن الجمركي ومحمود أبو دوح الجلالي مدير الإدارة وحمدي صابر مدير المجمع لفض الأختام ومعاينة السيارة فتبين وجود عدد كبير من الكراتين الفارغة، وتلاحظ عدم وجود أي توقيعات على الفواتير المرفقة رغم مطابقتها للموجود فعليا.





وبالعرض على عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا قرر استحضار أصل البيان الجمركي الترانزيت ومرفقاته وطلب الإرسال لمطابقته على الفواتير الواردة مع طلب الإرسال وتشكيل لجنة جمركية من محمد شاذلي مدير جمرك الصادر وصبحي عباس مدير إدارة البحوث وربيع راشد للدراسة والعرض وقامت اللجنة ببحث البيان الجمركي وطلب الإرسال ووجدت أن هناك اختلاف بين الفواتير المرفقة بطلب الإرسال والفواتير المرفقة بالبيان الجمركي من حيث الأعداد والأصناف وأن هناك تهريب وعجز كبير في الكميات.





وبلغت التعويضات الجمركية والرسوم والضرائب المستحقة 27 مليونا و915 ألفا و800 جنيه.



