أبرزها "قتل المصلين".. حقائق لا تعرفها عن ثورة 1919

بلد تعاني من الفقر وسياسية تمارس القهر، وأوضاع اجتماعية كادت أن تزول، وحرية الرأي تقيد وتفني، ولا يسمح لها بالعودة، هكذا كانت الأوضاع قبل ثورة 1919، وجاءت الثورة لتحقق العدالة والحرية للمجتمع من جديد.





وتحتفل مصر اليوم بذكرى ثورة 1919 بقيادة الزعيم سعد زغلول الموافق 9 مارس، لإعادة ذكرى الثورة الأكثر شهرة تاريخيا.





وفيما يلي ترصد " الفجر " ما لا تعرفة عن ثورة 1919:





1_ كانت أهم من أسباب الثورة هي البطالة وخاصة بعد ارتفاع الأسعار بعد الحرب العالمية الأولى، كما استغلت بريطانيا الأراضي الزراعية في مصر من أجل مصالحها.





2-جمع سعد زغلول توكيلات من المصريين وكون وفد وذهب إلى باريس، لمطالبة باستقلال مصر، لكن السلطات المصرية رفضت ونفت "سعد" هو وزملائه إلى جزيرة "ملطه" يوم 8 مارس 1919، وهو ما بث خيبة الأمل في نفوس المصريين.





3- وفي اليوم التالي بدأت أحداث الثورة حيث أول من بداء بها هما طلاب مدرسة الحقوق بجامعة القاهرة لعرض أمر التظاهر على بقية الوفد فقال لهم عبد العزيز فهمي "أنتم تلعبون بالنار" وهنا غضبوا الطلاب وخرجوا بأول مظاهرة للثورة من مدرستهم وذلك بمساعد احد ضباط الجيش.





4- وفي يوم 10 مارس أعلن طلاب المدارس الأميرية والأزهر الاضراب العام وتظاهر عدد كبير من أفراد الشعب المصري وهاجموا عدد من متاجر الأجانب في مصر.





5- أضرب سائقي التاكسي يوم 11 مارس، فتوقفت حركة المواصلات وفي نفس اليوم أضرب المحامين أيضا، كما بدأت قوات الأمن بالتعامل مع المتظاهرين بالأسلحة والبنادق، مما أدى إلى وقع عدد كبير من القتلى والمصابين.





6-وفي يوم 14 مارس كانت تمارس أبشع أنواع العنف في هذه الثورة، فبينما الناس خارجين من صلاة الجمعة، أطلق الإنجليز على المصلين ظنًا منهم أنهم متظاهرون، كما أنه في نفس اليوم اعتدى الأمن على عدد من المواطنين في حي السيدة زينب وراح ضحية هذا الاعتداء 13 قتيلا و27 جريحا.





7-في يوم 16 مارس أقيمت أول مظاهرة نسائية في تاريخ مصر فخرج ما يقرب من 300 امرأة حملوا لافتات مكتوب عليها كل منا صفيه زغلول زوجة سعد زعلول.





8- أضرب عمال عنابر السكك الحديدة بولاق، لاشتراك في المظاهرات، فأطلقت القوات البريطانية النار عليهم، مما أدى إلى وفاة عدد كبير منهم وهذا الفعل استفز باقي عمال السكك الحديدية وجعلهم يقطعوا السكك الحديد على طول طريقها ثم حاولت القوات البريطانية الاستعانة بقوات أسترالية لقمع المتظاهرين، فحفر المتظاهرين خنادق بعده امكان حيث سقط بها عدد كبير من القوات.





9-وبعد أن أدرك المحتل البريطاني أنه لا بديل عن مهادنة المصريين وتحقيقه مطالبهم ففي يوم 7 أبريل أعلن الجنرال البريطاني "اللنبى" الإفراج عن سعد زغلول ورفقاه وتمكنهم من السفر لباريس لعرض القضية المصرية.



