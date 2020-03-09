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أستاذ المناعة: فيروس كورونا المستجد ليس قاتلا

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:39 ص
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليس قاتلا ولكنه سريع الانتشار؛ ولذلك هناك حالة قلق وهلع لدى الناس.

وأضاف "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الإثنين أن الوفيات من الفيروس غالبا ما تكون للفئات الكبيرة في السن ومصابة بأمراض مزمنة، لافتًا إلى أن معدل الوفيات من فيروس كورونا المستجد حوالي 3.4% وهي نسبة ليست كبيرة إذا تم مقارنتها بأمراض أخرى.

وأوضح: "كلما يتقدم الإنسان في العمر يصبح مناعته أقل، وبالتالي يحدث مضاعفات للمرض"، ناصحًا المصريين باتباع طرق الوقاية من المرض من خلال غسل الأيدين.

وتوقع أستاذ المناعة أن ترفع منظمة الصحة العالمية درجة الخطورة لفيروس كورونا ؛ لكونه فيروس جديد وينتقل من خلال البشر وموجود في أكثر من دولة وقارة.
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الكلمات المفتاحية

كوفيد-19 كورونا استاذ مناعة

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