تعرف على فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية





ويرصد "الفجر الفني" أبرز احداث يوم الاثنين الموافق ٩ من شهر مارس الجاري..



1- مؤتمر صحفي للنجم العالمي جيمي جون لوي بمعبد الأقصر وذلك الساعة 11 صباحًا.



2- عرض فيلم "سيليما" بحضور المخرج عيسى بن سعيد بقاعة المؤتمرات الساعة الرابعة عصرًا.



3- تكريم النجم محمود حميدة بجامعة جنوب الوادي.



4 - عرض فيلم "ستموت في العشرين" بحضور المخرج أمجد أبو العلا الساعة السادسة مساءً بقصر الثقافة.



5 - عرض فيلم "السقا مات" بحضور أسرة الفنان فريد شوقي وذلك الساعة الثامنة مساء بقصر الثقافة.









يواصل مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فعاليات اليوم الرابع من المهرجان الذي يشهد عددًا كبيرًا من عروض الأفلام والندوات.