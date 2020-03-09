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تعرف على فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
الإثنين 09/مارس/2020 - 12:37 ص
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يارا أحمد
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يواصل مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فعاليات اليوم الرابع من المهرجان الذي يشهد عددًا كبيرًا من عروض الأفلام والندوات.
ويرصد "الفجر الفني" أبرز احداث يوم الاثنين الموافق ٩ من شهر مارس الجاري..
1- مؤتمر صحفي للنجم العالمي جيمي جون لوي بمعبد الأقصر وذلك الساعة 11 صباحًا.
2- عرض فيلم "سيليما" بحضور المخرج عيسى بن سعيد بقاعة المؤتمرات الساعة الرابعة عصرًا.
3- تكريم النجم محمود حميدة بجامعة جنوب الوادي.
4 - عرض فيلم "ستموت في العشرين" بحضور المخرج أمجد أبو العلا الساعة السادسة مساءً بقصر الثقافة.
5 - عرض فيلم "السقا مات" بحضور أسرة الفنان فريد شوقي وذلك الساعة الثامنة مساء بقصر الثقافة.
1- مؤتمر صحفي للنجم العالمي جيمي جون لوي بمعبد الأقصر وذلك الساعة 11 صباحًا.
2- عرض فيلم "سيليما" بحضور المخرج عيسى بن سعيد بقاعة المؤتمرات الساعة الرابعة عصرًا.
3- تكريم النجم محمود حميدة بجامعة جنوب الوادي.
4 - عرض فيلم "ستموت في العشرين" بحضور المخرج أمجد أبو العلا الساعة السادسة مساءً بقصر الثقافة.
5 - عرض فيلم "السقا مات" بحضور أسرة الفنان فريد شوقي وذلك الساعة الثامنة مساء بقصر الثقافة.
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