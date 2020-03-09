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تعرف على فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:37 ص
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ستموت في العشرين
"ستموت في العشرين"
يارا أحمد
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يواصل مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فعاليات اليوم الرابع من المهرجان الذي يشهد عددًا كبيرًا من عروض الأفلام والندوات.

ويرصد "الفجر الفني" أبرز احداث يوم الاثنين الموافق ٩ من شهر مارس الجاري..

1- مؤتمر صحفي للنجم العالمي جيمي جون لوي بمعبد الأقصر وذلك الساعة 11 صباحًا.

2- عرض فيلم "سيليما" بحضور المخرج عيسى بن سعيد بقاعة المؤتمرات الساعة الرابعة عصرًا.

3- تكريم النجم محمود حميدة بجامعة جنوب الوادي.

4 - عرض فيلم "ستموت في العشرين" بحضور المخرج أمجد أبو العلا الساعة السادسة مساءً  بقصر الثقافة.

5 - عرض فيلم "السقا مات" بحضور أسرة الفنان فريد شوقي وذلك الساعة الثامنة مساء بقصر الثقافة.


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