سيامة كاهنين لكنيستين في كوم إمبو

احتفلت إيبارشية أسوان، الأحد، بسيامة كاهنين جديدين للخدمة بمدينة كوم إمبو التابعة للإيبارشية.





وكان نيافة الأنبا هدرا مطران الإيبارشية قد صلى قداس أحد التجربة (الأحد الثاني من الصوم الأربعيني المقدس)، صباح الأحد بكنيسة الشهيد مارجرجس، المحطة بكوم إمبو، وعقب صلاة الصلح أقيمت صلوات سيامة الكاهنين الجديدين وهما:الشماس إيهاب مجدى باسم القس أنطونيوس للخدمة بكنيسة السيدة العذراء، الحرية والشماس نوئيل ناروز باسم القس شنوده للخدمة بكنيسة الشهيد مارجرجس، الفابريقة.



