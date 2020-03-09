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سيامة كاهنين لكنيستين في كوم إمبو

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:21 ص
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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احتفلت إيبارشية أسوان، الأحد، بسيامة كاهنين جديدين للخدمة بمدينة كوم إمبو التابعة للإيبارشية.

وكان نيافة الأنبا هدرا مطران الإيبارشية قد صلى قداس أحد التجربة (الأحد الثاني من الصوم الأربعيني المقدس)، صباح الأحد بكنيسة الشهيد مارجرجس، المحطة بكوم إمبو، وعقب صلاة الصلح أقيمت صلوات سيامة الكاهنين الجديدين وهما:الشماس إيهاب مجدى باسم القس أنطونيوس للخدمة بكنيسة السيدة العذراء، الحرية والشماس نوئيل ناروز باسم القس شنوده للخدمة بكنيسة الشهيد مارجرجس، الفابريقة.

شارك في صلوات القداس والسيامة عددٌ من الآباء الكهنة وأعداد كبيرة من الشعب.
سيامة كاهنين لكنيستين في كوم إمبو
سيامة كاهنين لكنيستين في كوم إمبو
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الكلمات المفتاحية

كوم امبو سيامة كاهنين

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