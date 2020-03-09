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عاجل: زيدان يهاجم لاعبي الريال عقب الخسارة من بيتيس

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:31 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أبدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد حزنه الشديد عقب خسارة فريقه أمام ريال بيتيس بهدف مقابل هدفين في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

زيدان قال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"لقد قدمنا مُباراة سيئة منذُ البداية حتى النهاية، لا يمكن أن نكون سعداء بهذه النتيجة، أنا مسؤول عن هذه الخسارة".

وأضاف :"لم نقدم المستوى المطلوب في مُباراة الليلة في جميع النواحي، الدافع والقتال وكل شيء".

وأكمل :"أسوأ مُباراة لنا هذا الموسم ونحن لم نستحق الفوز، لقد بدأنا بشكل سيء ولم نستطع تصحيح ذلك، ليس لدي أي تفسير في الوقت الحالي، لقد أفقدنا إلى الكثير من الأشياء، سوف نُراجع أنفسنا سريعاً".

 

وأنهى حديثه :"أنا لا أضع اللوم على أي لاعب في الفريق ونحن نلعب لنادي واحد، جميع اللاعبين الليلة لم يقدموا شيء يُذكر، الأمر لم يكن دفاعياً فقط بل على مستوى الهجوم أيضاً لم نخلق أي فرصة حقيقة على مرمى بيتيس وأكثر شيء أزعجني هو سهولة فقدان الكرة".

وتابع :"الآن سوف نُغلق صفحة مُباراة الليلة ويجب علينا أن نتطلع إلى الأمام، سوف نقاتل على الدوري حتى النهاية".

وأشار :"الليلة فقدنا العديد من الكرات وهذا ليس طبيعياً ونحن لم نكن قادرين على فعل أي شيء على أرضية الميدان".

وزاد :"صحيح حاولنا في بعض فترات المُباراة ولكن لم يشكل أي شيء يذكر، يجب علينا أن نراجع أنفسنا وأن نعود بأسرع وقت ممكن. هناك العديد من المباريات المتبقية".

وأتم حديثه :"سوف نُقاتل حتى نهاية الليجا وأنا مع اللاعبين حتى الموت وأنا مسؤول على ما حدث الليلة وسوف نحلل الوضع ونتحدث عن ذلك".

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