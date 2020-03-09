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ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد اليوم

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:27 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
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انتهت مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بخسارة ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وذلك في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لهذا الموسم.

 خطف برشلونة صدارة الليجا من غريمه التقليدي ريال مدريد برصيد 58 نقطة من 27 مباراة فاز في 18 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر في 5 مباريات واحدة. 

جاء ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 56 نقاط، حيث خاض 27 مباراة، فاز في 16 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر في 3 مباريات.

 واحتل أشبيلية المركز الثالث برصيد 47 نقطة من 27 مباراة في الليجا، فاز في 13 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 6 مباريات.

 بينما جاء خيتافي في المركز الرابع برصيد 46 نقطة من 27 مباراة خاضها في الليجا حتى الآن، فاز في 13 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر 7 مباريات.

 واصل ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة حفاظه على صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 19 هدف. ويستعرض الفجر الرياضي هدافو الدوري الإسباني حتى تلك اللحظة ...

1 - ليونيل ميسي (برشلونة - 19 هدف)

2 - كريم بنزيما (ريال مدريد - 14 هدف)

3 - جيرارد مورينو (فياريال - 11 هدف)

4 - لوكاس بيريز (ديبورتيفو ألافيس - 11 هدف)

5 - لويس سواريز (برشلونة - 11 هدف)

6 - روجر مارتي (ليفانتي - 11 هدف)

7 - انجل رودريجيز (خيتافي - 10 أهداف)

8 - لوكاس أوكامبوس (أشبيلية - 10 أهداف)

9 - انتي بوريمير (ريال مايوركا - 9 أهداف)

10 - دياجو اسباس (سيلتا فيجو - 9 أهداف)

 

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