تعرف على سعر تحليل فيروس كورونا وموعد إجراءه

قال الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزي لمعامل وزارة الصحة، إن المعامل تعمل بصورة متواصل بصورة أشبه بخلية النحل، لإعداد تحليل الـpcr الخاص بفيروس كورونا، لأي مواطن يريد السفر للسعودية، ولكن على المواطن أن يعي أن هذه التحاليل مطلوبة قبل السفر بـ24 ساعة، وإذا كانت المدة أكبر من ذلك، فهذا يعني أنها بلا فائدة.





وتابعت "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن الحديث بأن التحليل قيمته أكثر من 2000 جنيه، وبأن هناك تحليل مستعجل أمر غير صحيح.





ولفتت إلى أن قيمة التحليل هي 1000 جنيه وللأجانب و70 دولار، وهذه هي التكلفة الحقيقية للتحليل، ولا نهدف لتحقيق أي أرباح، لأن الدولة لا تميز بين المصريين.



