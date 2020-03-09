وزير قطاع الأعمال: بيع أراضي الشركات بعد موافقة الرئاسة

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن شركات الوزارة لديها الكثير من الأراضي غير المستغلة التي تقدر قيمتها بالمليارات، وذلك عملت الوزارة على تحويل هذه الأراضي للاستخدام العقاري و التجاري، بدلا من الاستخدام الصناعي، خاصة أنها تقع وسط المناطق السكنية.





وتابع "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e "، مساء الأحد، أن حجم هذه الأراضي يفوق الـ28 مليون متر، وسيتم بيعها على الأقل في 3 سنوات بصورة منظمة.





ولفت إلى أن الرئاسة لديها قاعدة بيانات حول هذه الأراضي، وسيتم الحصول على تصديق من الرئاسة قبل البيع حتى لا يغرق السوق، مشيرًا إلى أن هذه الأموال ستستخدم لسداد مديونية شركات قطاع الأعمال، وتطوير الشركات.



