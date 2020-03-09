Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير قطاع الأعمال: بيع أراضي الشركات بعد موافقة الرئاسة

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:22 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
Advertisements
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن شركات الوزارة لديها الكثير من الأراضي غير المستغلة التي تقدر قيمتها بالمليارات، وذلك عملت الوزارة على تحويل هذه الأراضي للاستخدام العقاري و التجاري، بدلا من الاستخدام الصناعي، خاصة أنها تقع وسط المناطق السكنية.

وتابع "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e "، مساء الأحد، أن حجم هذه الأراضي يفوق الـ28 مليون متر، وسيتم بيعها على الأقل في 3 سنوات بصورة منظمة.

ولفت إلى أن الرئاسة لديها قاعدة بيانات حول هذه الأراضي، وسيتم الحصول على تصديق من الرئاسة قبل البيع حتى لا يغرق السوق، مشيرًا إلى أن هذه الأموال ستستخدم لسداد مديونية شركات قطاع الأعمال، وتطوير الشركات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير قطاع الاعمال هشام توفيق مصر الرئاسة الإعلامي خالد أبو بكر

أخبار تهمك

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ ساعة و 12 دقيقة

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق ناري من راموس بعد الهزيمة من ريال بيتيس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل..أحمد بلال يهاجم نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 17 ساعة

بعد خسارة بيتيس..كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة من "الصحة" بشأن صاحب الحالة الأسوأ بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي السابق يعلن عن أول صفقات الفريق الصيفية

منذ حوالي 10 ساعات

وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الخارجية يكشف تفاصيل مكالمة "ترامب" و "السيسي" على خليفة أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رد قوي من لجنة الحكام السعودية على بيان النصر

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير قطاع الأعمال: وضع خطة عاجلة لتسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال

هشام توفيق: مديونيات شركات قطاع الأعمال وصلت لمستويات مقلقة

وزارة قطاع الأعمال تستعد لطرح 8 مليون متر من الأراضى للبيع

وزير البترول: بروتوكول لفض التشابكات مع 3 شركات لقطاع الأعمال

وزير قطاع الأعمال يكشف حجم خسائر في شركة "الغزل والنسيج "

وزير قطاع الأعمال: نلجأ للقطاع الخاص لتطوير بعض الصناعات (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:00 ص

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

07:17 ص

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

03:32 ص

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

10:41 م

بعد خسارة بيتيس..كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

04:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status