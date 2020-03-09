أول تعليق من وزير الخارجية على تحفظ السودان بشأن سد النهضة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الدولة المصرية حريصة على تشجيع الطرفين السوداني والإثيوبي، على تقدير الإيجابيات المرتبطة باتفاق واشنطن حول أزمة سد النهضة.





وتابع "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن مصر ترتبط بعلاقات أزلية ومصالح مشتركة مع الشعب السودان، وكانت تتطلع إلى أن ينعكس ذلك على تأييد السودان لقرار جامعة الدول العربية بدعم مصر في مفاوضات أزمة سد النهضة، بدلاً من تحفظها عليه.





وتابع أن الدولة المصرية تعمل بكل الوسائل المتاحة في إطار العمل السياسي ما بين الدول العربية والمجتمع الدولي والأجهزة الدولية، للتوصل إلى حل توافقي حول أزمة سد النهضة، لتلبية مصالح الدول الثلاث.



