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مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:14 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد أحمد، عضو الفريق البحثي لإعداد لقاح ضد فيروس كورونا بالمركز القومي للبحوث، إن المركز بدأ الخطوات الأولى لتصنيع لقاح ضد فيروس كورونا، وهذا الأمر حدث كثيرًا. 

وتابع "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن مصر أنتجت سابقًا لقاحًا ضد فيروس متلازمة الشرق الأوسط، الذي يعتبر من احدى سلالات كورونا، ونشر في العديد من المجلات البحثية العلمية العالمية.

ولفت إلى أن المركز البحوث في المراحل الأولى، لإعداد اللقاح الوقائي للفيروس، وخروجه للنور في حاجة لـ4 شهور على الأقل من الآن.

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الكلمات المفتاحية

مرض كورونا كورونا علاج لفيروس كورونا

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