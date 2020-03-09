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فنانة شهيرة عن ظهورها شبه عارية: مشهد عادي لا يستحق كل هذا الجدل

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:16 ص
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بوابة الفجر
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لا تزال النجمة التركية توبا بويوكستين تتعرض للكثير من الانتقادات بسبب ظهورها وهي شبه عارية خلال أحد المشاهد في المسلسل.

وسأل أحد الصحفيين الفنانة عن ردها حول الانتقادات الحادة التي طالتها بسبب ظهورها شبه عارية خلال مشهد استحمامها ضمن أحداث المسلسل الوثائقي الذي يغطي مرحلة من مراحل السلطنة العثمانية.

وعلقت قائلة أنها لا تفهم ردود فعل الجمهور على هذا المشهد وتراه مشهدا عاديا ولا يستحق الجدل الذي أثير بشأنه.




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