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شيخ الطريقة الشبراوية: السيسي مؤيد من الله ورسوله.. "وأطالب بتأجيل الموالد"
الإثنين 09/مارس/2020 - 12:22 ص
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أمنية فوزي
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قال الشيخ عبد الخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية، إنه طالب بتأجيل الموالد لتطبيق قول النبي "لا تلقوا بأيديكم إلى التهكلة".
وأضاف "الشبراوي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الأحد، أن الفقهاء من الأئمة شددوا على أن دفع الضرر مقدم على المنفعة.
وأكد، أن العملية الوقائية التي تقوم بها الدولة برئاسة المؤيد من الله ورسوله الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمي الأنفس والأرض والبلاد من الجراثيم والفيروسات.
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