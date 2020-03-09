شيخ الطريقة الشبراوية: السيسي مؤيد من الله ورسوله.. "وأطالب بتأجيل الموالد"

قال الشيخ عبد الخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية، إنه طالب بتأجيل الموالد لتطبيق قول النبي "لا تلقوا بأيديكم إلى التهكلة".





وأضاف "الشبراوي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الأحد، أن الفقهاء من الأئمة شددوا على أن دفع الضرر مقدم على المنفعة.



