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مفاجأة.. علاج جديد وسريع يقضي على كورونا المرعب (اعرف التفاصيل)

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:10 ص
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بوابة الفجر
عامر عفيفي
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من المتعارف عليه، إن الجهاز المناعي هو المسؤول عن منع غزو الفيروسات والبكتيريا والطفيليات للجسم لجسد الإنسان، وهناك العديد من الطرق التي تساعد الشخص على تقوية مناعته، وبالتالي مواجهة الفيروسات، مثل ممارسة الرياضة والأكل الصحي، وتستعرض الفجر كيفية حماية الجهاز المناعي للإنسان من كورونا المستجد؟

عليك أن تعرف أولا.. ما هو الجهاز المناعي؟
الجهاز المناعي هو عبارة عن شبكة من الخلايا والأنسجة والأعضاء
يمنع غزو الجراثيم مثل الفيروسات والبكتيريا والطفيليات للجسم
يعد خط الدفاع الأول لمواجهة كافة الأمراض والفيروسات وعلى

هل يقضي الجهاز المناعي على فيروس "كورونا الفتاك"؟
اختيار أسلوب حياة صحي يتمثل في الابتعاد عن التدخين
الالتزام بتناول الخضروات والفواكه وممارسة الرياضة بانتظام
 الحفاظ على وزن صحي وطهي الطعام جيدًا
الحصول على قسط كاف من النوم من 7 إلى 9 ساعات لتعزيز الخلايا التي تحارب العدوى وتقليل التوتر والإجهاد

غسل اليدين وفركهما بمطهر بشكل متكرر
التركيز على الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3.6 
وضع نقطة من زيت السمسم على فتحة الأنف للأطفال قبل ذهابهم إلى المدرسة
الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة والبيتاكاروتين
يساهم الثوم والبصل والفلفل الحار في تقوية الجهاز المناعي والتوابل مثل الزنجبيل والكركم

الحفاظ على الدفء حيث تنتقل الفيروسات في درجات حرارة أقل من 37 درجة مئوية
تناول السوائل وشرب 8 أكواب ماء يوميا حتى يظل الجسم رطبًا ويتخلص من السموم والبكتيريا
الزيوت العطرية مثل قطرات زيت الليمون واستنشاقه
تناول الفواكه الحمضية لاحتوائها على فيتامين "سي" لأنها تساهم في تقوية المناعة مثل الجريب فروت والبرتقال واليوسفي والليمون.

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الكلمات المفتاحية

كورونا المرعب الفجر الجهاز المناعي

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